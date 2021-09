Basket, la Reale Mutua Torino impegnata nel “V Memorial Pajetta”

Seconda uscita della pre season per la Reale Mutua Basket Torino, che venerdì 3 e sabato 4 settembre prenderà parte al “V Memorial Pajetta” organizzato da APU Udine. Insieme alla squadra di coach Casalone e ai padroni di casa, prenderanno parte al torneo la Falconstar Monfalcone, formazione di Serie B, e la Tramec Cento.



“Siamo alla fine della terza settimana di allenamento, i ragazzi stanno lavorando in maniera egregia, mettendo tutte le energie che hanno per essere pronti per disputare le partite che ci aspettano. - commenta coach Casalone alla vigilia del Torneo - Sapevamo che avevamo firmato dei ragazzi eccezionali e ad ogni allenamento ce lo stanno dimostrando. Ringraziamo Udine per averci invitato al torneo che ci apprestiamo ad affrontare: credo che sia importante in questo momento avere la possibilità di affrontare squadre competitive - che troveremo poi anche in campionato - in modo da poter capire a che punto è il livello di preparazione”.



Ancora out Niccolò De Vico - che sta lavorando a parte per recuperare dal problema alla spalla - potrebbe, invece, esordire in gialloblù Devon Scott, reduce da un piccolo infortunio alla mano. Ci sarà ancora spazio per i giovani torinesi che in queste settimane si stanno allenando con la prima squadra; saranno del match anche i due aggregati Lorenzo Baldasso e Mohamed Touré.

IL PROGRAMMA



Venerdì 3 settembre

h.18.30: Old Wild West Udine - Tramec Cento

h.21.00: Reale Mutua Basket Torino-Falconstar Monfalcone



Sabato 4 settembre

h. 17.45: Finale 3° posto

h. 21.00: Finale 1° posto