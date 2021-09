Comunali, il M5S di Sganga sindaca deposita i candidati: capolista Russi

Sono i consiglieri uscenti Roberto Malanca e Fabio Versaci a depositare la lista del M5S, con candidata sindaco Valentina Sganga. Gli esponenti dell'attuale maggioranza di Appendino sono arrivati poco dopo l'ora di pranzo e sono ventesimi nell'ordine di consegna.

Come già annunciato il capolista dei pentastellati è Andrea Russi, che si era candidato alle "Primarie" grilline come aspirante primo cittadino. Dopo di lui la consigliera di Circoscrizione Dorotea Castiglione: a seguire i consiglieri uscenti Roberto Malanca, Daniela Albano, Antonino Iaria, Federico Mensio, Cinzia Carlevaris e Vincenzo Napolitano. Leggermente distaccata, in 16° posizione, Viviana Rosso.