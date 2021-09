Ferragosto regala un sorriso al turismo di Torino: gli alberghi hanno fatto meglio del pre-Covid (e degli ultimi 4 anni)

Gallina: "Ora fiducia su Ryanair e Atp Finals"

“Registriamo con soddisfazione i numeri positivi ottenuti dagli hotel torinesi in queste ultime settimane, finalmente un primo segnale concreto di ripresa – ha commentato il presidente della Camera di commercio di Torino, Dario Gallina –. La situazione è ancora incerta e sottoposta a tante variabili, ma questo è il momento di impegnarsi ancora di più. Sul territorio stiamo lavorando per sostenere il settore turismo e i comparti ad esso collegati, con diversi progetti che vedono coinvolti tutti gli attori di sistema. Lavoriamo sull’offerta per differenziarla e offrire esperienze che valorizzino le nostre valli destagionalizzando gli arrivi, ma soprattutto, puntiamo sulla capacità di fare rete con gli operatori, le associazioni di categoria e gli enti del territorio, per un risultato da raggiungere lavorando tutti insieme. Guardiamo con energia all’autunno con la grande occasione delle ATP e l’apertura a Caselle della nuova base Ryanair da novembre”.