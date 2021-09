Comunali, Damilano punta sui mercati: “Determinanti anche dal punto di vista turistico” [VIDEO e FOTO]

I mercati sono, da sempre, uno dei luoghi privilegiati delle campagne elettorali. Quella che porterà ad eleggere, tra un mese esatto (ballottaggio permettendo), il nuovo sindaco o la nuova sindaca di Torino non è da meno: il candidato del centro-destra Paolo Damilano, questa mattina, ha infatti visitato in prima persona il mercato di Santa Rita, incontrando ambulanti e commercianti di corso Sebastopoli.

“Mercati determinanti per il futuro della città”

Secondo Damilano, il valore dei mercati non si limita all'ambito commerciale: “Il mercato - ha commentato – è il posto dove storicamente si incontrano il maggior numero di persone e si ha modo di apprendere le problematiche più importanti. Il nostro obiettivo è quello di farci conoscere e far conoscere le nostre idee: i mercati sono determinanti per il futuro di questa città anche dal punto di vista turistico e nel nostro programma vengono proprio concepiti proprio in questo senso”.

Durante la passeggiata, c'è stato anche il modo per 'toccare con mano' l'umore dei cittadini: “Ci sono - ha proseguito – tante aspettative, per questo sentiamo un grande senso di responsabilità: dovesse toccare a noi ci aspetterà tantissimo lavoro e dovremo fare tantissimi cambiamenti per la città, sarà un mese importante”.

“Periferie abbandonate, il lavoro sarà il nostro pilastro portante”

La scelta di concentrarsi su un quartiere storico e popolare, ma non centrale, come Santa Rita non è stata casuale: “La partita sulle periferie – ha aggiunto – si dovrà giocare a elezioni finite perché spesso questi borghi sono stati letteralmente abbandonati dopo la campagna elettorale: questo è il momento per visitarli e conoscerne le problematiche, la vera sfida sarà quella di riuscire a risolverle”.

Le periferie restano, nelle intenzioni di Damilano, l'ambito territoriale privilegiato su cui declinare le linee programmatiche della coalizione di centro-destra: “Il lavoro - ha concluso – sarà il nostro pilastro portante: Santa Rita è uno dei quartieri più importanti e popolosi della città, dovremo coinvolgere tutti i cittadini per riuscire a lavorare al meglio sui punti fondamentali”.

Progresso Torino presenta la squadra per il Comune e le Circoscrizioni

Oggi intanto Progresso Torino, in supporto dello stesso Damilano, ha presentato la sua lista in Comune e nelle 8 Circoscrizioni: "Generare sviluppo e progresso sono gli assi su cui si impegneranno i nostri candidati. In Comune la nostra squadra è fatta di 21 donne e 19 uomini, esponenti dell’area riformista e democratica di Torino provenienti dal Partito Democratico, da Azione, da Italia Viva, dal mondo radicale, socialista e liberale, dall’area 5 stelle. Uniti nella costruzione di un nuovo progetto politico". "Donne e uomini con esperienza amministrativa e politica, ma anche persone con forte radicamento nella società civile e nell’impegno civico e civile. La capolista sarà Giovanna Giordano, una delle donne promotrici di quella straordinaria piazza SÌ TAV da cui Torino mandò un messaggio di impegno civico all’Italia" concludono da Progresso Torino.