Cultura, turismo e famiglie: la ricetta di Mongelli (Italexit) per far ripartire Torino [VIDEO]

Operatore socio sanitario, un legame forte con il mondo artistico e un occhio rivolto alle famiglie. Questo è Antonio Mongelli, candidato di Italexit - Verra Sindaco, alle prossime elezioni amministrative per il Comune di Torino.





“Ho deciso di candidarmi con Italexit perché credo che sia un movimento politico vero, vicino alle persone. Vogliamo valorizzare questo territorio” spiega Mongelli. Naturale, per lui, la scelta del partito che a Torino candiderà Ivano Verra a sindaco: “Mi ritrovo nei loro capisaldi, che sono i giovani, le fasce deboli, la sicurezza, le periferie e il lavoro”.

Per ambire a entrare in Consiglio comunale, Mongelli porta le sue idee e la sua esperienza di vita: “Io sono un operatore socio sanitario, ho un passato recente nell’arte in quanto ero produttore e agente discografico. Frequento il jet set, lavoro con artisti importanti e mi piacerebbe dare il contributo a questa città, portando la mia esperienza artistica e culturale importante”. Uno dei punti del programma? Il rilancio del turismo, dopo un periodo difficile: “Credo infatti che sia necessario attrarre più giovani, tramite la costruzione di ostelli per la gioventù e una promozione migliore della scena artistica locale”.

Da non sottovalutare poi l’impegno per le famiglie torinesi: “Mi metto a loro disposizione. Arriviamo da un periodo storico triste in cui i nostri ragazzi hanno dovuto affrontare l’anno scolastico in Dad, con lezioni a distanza. Non tutte le famiglie avevano la possibilità di accedere a strumentazioni costose, non potendo affrontare le spese. Il Governo non ha fatto nulla, si è preoccupato di acquistare banchi a rotelle invece che procurare alle famiglie computer, tablet” conclude Mongelli, che il 3 e il 4 ottobre correrà e raccoglierà voti per Ivano Verra sindaco.