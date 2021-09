IRES, Bongioanni (FdI): "Fondamentale il suo lavoro di ricerca: la buona politica ne faccia uso" [VIDEO]

"L'IRES è un organismo di grande importanza per la Regione, perché è il più autorevole nell'effettuare indagini, ricerche e lavoro di archivio. Tutti elementi che risultano molto preziosi per le decisioni di una legislatura". Ad affermarlo è Paolo Bongioanni, capogruppo di Fratelli d'Italia, che ha votato in aula due determine per il sostegno all'attività dell'istituto.

"La politica - aggiunge - non può più fare a meno di approfondimenti mirati sulle materie di cui si deve occupare, e non ci si può più limitare a ricerche superficiali o copia e incolla da Wikipedia. Purtroppo, negli ultimi anni, si è assistito a un'eccessiva autoreferenzialità da parte di certe forze politiche, che hanno attuato una visione stile carro davanti ai buoi, invece di studiare per bene gli argomenti".