Rapina un cellulare al parco del Valentino: gli agenti lo fermano quando ormai si sentiva al sicuro

Giovedì mattina è stata diramata una nota per il furto di uno smartphone nell’area del Parco del Valentino ad opera di un uomo poi allontanatosi. La vittima mentre era seduta su una panchina era stata avvicinata e bloccata con la forza. Dopo essersi impossessato del telefono, l'uomo aveva chiesto 50 euro per la restituzione.

Gli agenti del Commissariato Centro hanno rintracciato il fuggitivo all'incrocio tra viale Virgilio e viale Mattioli in compagnia di un altro uomo. Proprio in tasca a quest'ultimo i poliziotti hanno trovato il cellulare appena rubato, insieme a un involucro contenente marijuana.

Alla luce dei fatti, l'autore materiale del gesto, un trentatreenne senegalese, è stato arrestato per rapina e tentata estorsione. Per il quarantaseienne nigeriano trovato poi in possesso dello smartphone è invece scattata la denuncia in stato di libertà per ricettazione. Lo straniero è stato anche sanzionato amministrativamente per la marijuana che aveva con sé.