"È un megalomane". A Torino Donald Trump diventa Lord Farquaad di Shrek

Dopo Matteo Salvini, Bill Cosby e Chiara Ferragni, l'artista Andrea Villa prende di mira il presidente americano Donald Trump. Il tycoon è rappresentato come il vanesio Lord Farquaad del cartone animato Shrek, con il berretto “Make America Great Again” e lo slogan “#NOKING”.

"Megalomania di Trump"

Un'opera , spiega il Banksy di Torino, che "mette in evidenza la megalomania e il potere teatrale del populismo trumpiano". Per Villa le recenti sconfitte elettorali - ad esempio New York, dove il democratico/socialista Zohran Mamdani ha vinto la corsa a sindaco - sono "un messaggio chiaro di alternativa progressista al modello di leadership incarnato da Trump".

Anche a Seattle l'attivista progressista Katie Wilson è emersa vittoriosa, "segnando una battuta d’arresto per forze politiche più centriste". Il manifesto è stato affisso in corso Regina Margherita 77 a Torino.