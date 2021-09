Da Premier a leader del M5S: la due giorni torinese di Conte inizia al fianco di Valentina Sganga

A tre settimane dal voto del 3-4 ottobre, il M5S fa scendere in campo Giuseppe Conte per sostenere i candidati sindaco pentastellati. Tra oggi e domani per l'ex Premier sarà la prima volta in provincia di Torino da leader del MoVimento.

La prima tappa in Piemonte sarà questa mattina a Novara (ore 11), poi è previsto l'arrivo a Torino, dove Conte verrà a sostenere la candidatura di Valentina Sganga: facile immaginare che il nuovo leader punterà sulla linea di continuità che Sganga rappresenta con Chiara Appendino, ricordando la grande sintonia con cui ha lavorato con la sindaca uscente negli anni in cui era a Palazzo Chigi.

Dalle 15 Conte incontrerà i cittadini al mercato di corso Cincinnato, poi è prevista una passeggiata da Porta Palazzo a Piazza Castello, nel cuore della città, che lo vedrà incontrare anche una delegazione degli operai dell'ex Embraco, vertenza che l'ex Premier ha seguito nei suoi due anni e mezzo al Governo.

Alle 18.30 Conte sarà poi a Pinerolo, dove farà visita alla rassegna dell'artigianato e sarà al fianco del candidato sindaco pentastellato Luca Salvai, che corre per un secondo mandato. Domenica mattina, invece, alle 9 inizierà da Beinasco il suo tour elettorale, sostenendo il candidato locale Dino Lombardi, appoggiato dai pentastellati, Sinistra Popolare e due liste civiche.

Alle 10,15, poi, l'ex Premier sarà in piazza Di Vittorio a Nichelino, di fronte al Palazzo Comunale, per dare il suo sostegno a Sara Sibona, candidata del cosiddetto Polo delle Primarie di cui fa parte anche il M5S. Alle 11.30, infine, Conte sarà a Carmagnola per sostenere Angelo Elia, il candidato di centrosinistra sostenuto anche dal MoVimento, che corre contro la sindaca uscente Ivana Gaveglio, ricandidata dal centrodestra.