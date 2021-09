M5s, Conte in arrivo a Torino: sabato 11 settembre la visita a Valentina Sganga

Giuseppe Conte dà il via al tour elettorale che tra l'11 e il 12 settembre, il prossimo fine settimana, lo porterà in Piemonte. Il leader del Movimento Cinque Stelle è atteso a Torino, dalla candidata Valentina Sganga , sabato 11. Tra le altre tappe piemontesi di Conte, le città di Novara, Pinerolo, Beinasco, Nichelino e Carmagnola.

"Il Movimento - si legge sul sito del M5s - torna sui territori. Ripartiamo dal contatto con i cittadini per ascoltarli, raccogliere le esigenze e raccontare quanto fatto in questi anni". "E in testa a tutti - proseguono - ci sarà il presidente del Movimento. Gli incontri di questi ultimi giorni hanno rappresentato un punto di partenza importante per questo giro intenso nel nostro straordinario Paese, con l'entusiasmo che ci accompagnerà per tutto il mese di settembre".