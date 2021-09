Basket, primo impegno ufficiale della stagione per la Reale Mutua

Primo impegno ufficiale della stagione 21/22 per la Reale Mutua Basket Torino che, tra meno di 24 ore, affronterà Urania Milano nella prima gara di Supercoppa LNP. I gialloblù dovranno fare a meno di Niccolò De Vico, ancora ai box ma in fase di recupero, e del neo acquisto Trey Davis, che sbarcherà a Torino nei prossimi giorni.





Palla due alle 18.30 di domenica 12 settembre, al PalaLido di Milano. La partita si giocherà a porte chiuse e sarà visibile in chiaro sui social di Urania Milano.





"Siamo contenti di giocare finalmente una partita ufficiale. - il commento di coach Casalone alla vigilia del match - Sappiamo benissimo, come stanno dicendo tutti gli allenatori dall'A1 in giù, che sono partite che arrivano veramente presto nella preparazione delle squadre, per cui vanno prese con il giusto peso, sapendo però che i giocatori hanno lavorato in modo encomiabile dal punto di vista fisico ed atletico in queste settimane, per farsi trovare più pronti possibile. Purtroppo non sarà della partita Niccolò De Vico che sta ancora recuperando e sta facendo facendo un ottimo lavoro sia con il nostro staff medico che con il preparatore fisico. Non sarà ovviamente della partita Trey Davis, che però siamo contenti di poter incontrare a breve e iniziare a lavorare anche con lui. Scenderemo in campo con i ragazzi che in questi giorni hanno affrontato i vari scrimmage e le amichevoli, hanno fatto molto bene e stiamo facendo grossi passi in avanti. Sarà bello capire a che punto siamo della preparazione - giocando una partita con qualcosa in palio - in vista dell'inizio del campionato".