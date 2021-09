"Via da qui", nasce un concorso per correggere gli errori della toponomastica nelle strade di Torino

“Via da qui" è il concorso ideato da Raffaele Palma per Caus, Centro Arti Umoristiche e Satiriche, che si rivolge a chi desideri esclusivamente cimentarsi nella documentazione fotografica dell’errata toponomastica di Torino.

Le immagini dovranno rilevare le inesattezze presenti in città su targhe stradali, lastre marmoree, insegne e segnaletiche turistiche che identificano vie, corsi, piazze, viali, giardini, personaggi ed eventi della città, evidenziando gli errori riguardanti località, nomi, cognomi, titoli professionali, date di nascita e morte e quanto altro.

L’analisi fotografica non vuole generare inquisitori sapientoni pronti a puntare il dito contro qualcuno, ma è concepita come una divertente “caccia agli strafalcioni” presenti nel territorio, al fine di mappare una Torino ignota a sè stessa, regno fantastico che ci farà sorridere per i suoi arbitri storici e geografici e forse anche sintattici e grammaticali.

Il fine è quello stimolare l’interesse dei cittadini a documentarsi, investigando le esatte fonti, per poter finalmente contare su indicazioni viabili credibili e corrette! Insomma, un esercizio per aguzzare la vista in una “errata corrige Maps” che ciascun candidato inanellerà in una carrellata fotografica condita da titoli ironici e divertenti.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO : ogni partecipante dovrà attenersi alle sottostanti indicazioni:

Allegare una o più schede in PDF, contenenti le foto d’insieme e in dettaglio delle scritte errate, inserendo a fianco uno “screenshot” o foto della pagina relativa ai dati reali, ricavandoli dall’Enciclopedia Treccani.

In calce a ogni foto, dovrà comparire, là dove occorra, l’indirizzo civico di riferimento.

Il peso di ciascun PDF non dovrà superare gli 8 Mega Byte.

Tutto il materiale in concorso deve essere spedito via e-mail a info@caus.it con i dati completi del concorrente (nome, cognome, indirizzo, residenza, mail, numero telefonico e cellulare).

Le foto non devono in alcun modo violare la privacy, ritrarre siti sensibili, o presentare immagini che ledano la dignità e la sensibilità del pubblico.

Il concorso scade il 31 ottobre 2021, pertanto tutto il materiale dovrà pervenire entro e non oltre tale data. I risultati saranno comunicati entro fine novembre 2021.

Entro gennaio 2022, le immagini più significative e divertenti saranno inserite nel sito Caus, con nome e cognome dell’autore o del gruppo di autori.

Il Caus invierà ai media i comunicati stampa relativi all’evento, evidenziando il nome del vincitore: radio, televisioni, carta stampata, blog, web site, social.

Il concorso fotografico “Via da qui” non prevede alcuna quota d’iscrizione, è completamente gratuito e non offre premi in danaro ai vincitori.