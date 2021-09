"L'arte nel pagliaio 2021": a Grugliasco appuntamenti fino al 16 settembre

Prosegue anche a settembre, a Grugliasco , il Festival " L'arte nel Pagliaio 2021/Dal letame nascono i fior ", organizzata dalla Compagnia Crack24 in collaborazione con Cascina Duc e col patrocinio del comune di Grugliasco, che si terrà alla Cascina Duc (strada del Portone 197-Grugliasco) fino al, ogni giovedì sera. Il festival si divide in due rassegne: Semi di follia che ospita gli spettacoli di prosa Orto mondo!, che ospita la stand-up comedy.

Gli spettacoli avranno inizio alle 21. (21.30 dal 21 giugno). Sarà possibile prenotare per mangiare prima degli spettacoli al numero 3386792260, oppure all’indirizzo mail arte.pagliaio@gmail.com. Oltre al servizio bar si potranno trovare hamburger, grigliate, costate e molto altro per cenare con prodotti a km0 e prezzi pop.

In questo momento di estrema difficoltà, la direzione artistica di Crack24 vuole rendere il Festival una preziosa opportunità per rifiorire: un modo per riavvicinare gli artisti al pubblico e far riavvicinare il pubblico all’arte, all’intrattenimento e al divertimento, senza dimenticare il prezioso valore della natura, da sempre esempio di rinascita e vita.