Rivoli, gran successo di pubblico e vetture per l’inaugurazione della nuova sede Black

Una 750 Abarth del ‘68, una 131 Abarth pluri vittoriosa “ex Markku Alen”, una delle primissime “500 Abarth opening edition” prodotta dopo il rilancio del marchio da parte di Marchionne, una delle ultime 695 Biposto, una 500 Abarth trasformata in “Cinquone” da Romeo Ferraris, e poi altre 68 vetture Abarth che hanno decretato il successo del raduno organizzato per l’inaugurazione della nuova sede della Black a Rivoli.

All’inaugurazione hanno preso parte il Sindaco di Rivoli Andrea Tragaioli e l’Assessore all’Industria, commercio, artigianato, lavoro – Paolo Dabbene.

“Quando un’azienda sceglie Rivoli per avviare la propria attività” – ha dichiarato Tragaioli – “è un segnale positivo, uno spiraglio per la ripresa della città dopo un periodo davvero difficile. Buon lavoro a tutta la squadra Black”.

“Oggi insieme al Sindaco Andrea Tragaioli inaugurazione di una nuova azienda, una vera e propria eccellenza del nostro territorio: Black S.r.l.” – ha dichiarato Paolo Dabbene - l’Assessore all’Industria, commercio, artigianato, lavoro del Comune di Rivoli.

Un segnale certamente positivo e di lungimiranza imprenditoriale questa inaugurazione, ancor più se collocato in un periodo storico complesso. Un percorso che Black ha intrapreso guardando al futuro, con una crescita che nel tempo ha visto incrementare non solo il fatturato ma anche il numero di dipendenti, attraverso scelte oculate e concrete anche per il territorio in cui opera quotidianamente.

“Sono lieto di inaugurare la nuova sede, frutto del lavoro compiuto da parte di un team fantastico di persone che mi ha aiutato e supportato negli ultimi 15 anni. Per vincere nel mercato della vendita on line, dove la concorrenza asiatica è sempre più forte occorrono: fornitori validi, collaborativi che creano un team affiatato e competente, clienti che apprezzano e che ci gratificano con valutazioni adeguate post-vendita. Avere oggi così tanti clienti entusiasti è la maggior soddisfazione che si possa avere” ha commentato Stefano Furlan – AD di Black S.r.l.



Il raduno di sabato 11 settembre si è svolto in 3 diversi momenti

Accredito alla nuova sede Black in Via Rovigo 4 a Rivoli dove gli oltre 150 partecipanti hanno potuto confrontarsi sulla personalizzazione dei propri mezzi all’interno dei vasti spazi che la nuova struttura mette a disposizione. Nel pomeriggio, una partnership con la Carrozzeria Farina Car Design, ha offerto la possibilità di verificare in sicurezza la potenza e la guidabilità del proprio mezzo nella pista di Moncalieri “Club des Miles”, dove ogni partecipante ha potuto girare senza limiti di tempo. A seguire la carovana di oltre 70 auto si è diretta al Mirafiori Motor Village dove dalle 17.30 fino a tarda serata un vasto pubblico ha potuto ammirare vetture di ieri e di oggi nel piazzale antistante all’ingresso.

Black S.r.l.

Black è leader mondiale nella produzione e commercializzazione di prodotti per la trasformazione di vetture del Gruppo Fiat - ed in particolare Fiat 500 e 595 Abarth - è cresciuta costantemente negli ultimi anni diventando riferimento per tanti appassionati che vogliono cambiare la propria vettura ricercando una trasformazione in linea con le proprie esigenze e la propria personalità, scegliendo tra gli oltre 2.300 prodotti commercializzati, come tappetini, coprisedili, pomelli, pedaline, molle, ammortizzatori, sistemi di scarico. Per soddisfare i propri clienti la Black seleziona prodotti specifici per ciascun modello, e non universali, originali case auto o di fornitori leader nei loro settori come Magneti Marelli, Brembo, Sabelt, Mak, Ohlins, Eibach, EBC che collaborano al successo della società.