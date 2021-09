Ceresole Reale, due giorni di sport all'aria aperta in compagnia dei campioni del Fitwalking

Co-finanziato dal Programma Erasmus+Sport 2014-2020, il progetto “Let’s Fit healthy life! The role of sport in regenerating deprived areas”, che ha avuto come capofila la Regione Piemonte, ha messo al centro il ruolo dello sport per l’inclusione sociale, la promozione di un corretto stile di vita unitamente alla valorizzazione di aree marginali dei territori interessati, che in Piemonte sono stati il Parco nazionale del Gran Paradiso, la Valle Orco e la Valchiusella.