Space Festival, l'astronauta Luca Parmitano in visita a Thales Alenia Space

La seconda giornata dello Space Festival. Gioco, Scienza, Fantascienza, ideato da Marco Berry, si è aperta con la visita presso gli stabilimenti di Thales Alenia Space della classe 3° B dell’Istituto Comprensivo di Ciriè 1 – Scuola Primaria Ciari, vincitrice del contest “Una valigia per la Luna”, nell’ambito del progetto “Una Lezione Spaziale”. I bambini e le bambine di 27 scuole primarie di Torino e della provincia sono stati invitati a comporre una valigetta spaziale, scegliendo gli oggetti da portare in un ideale viaggio nello spazio.

La classe vincitrice ha scelto di inserire nella sua valigetta oggetti come un dizionario di inglese, una corda per saltare e fare esercizio fisico, una lente di ingrandimento e delle provette per esperimenti, mollette per appendere le foto ricordo, una calcolatrice, un diario di bordo per raccogliere le testimonianze degli astronauti, cuffiette per ascoltare la musica, un manuale di istruzioni per spiegare l’uso di tutti gli oggetti e un libro dal titolo “Salviamo il mondo” per trasmettere a tutti l’impegno a pensare al futuro del nostro pianeta. I piccoli astronauti hanno voluto lasciare una lettera, indirizzata agli astronauti, con un messaggio che hanno affidato a Luca Parmitano: “Cari astronauti, portate la nostra bandiera sulla luna così la vedremo sventolare dalla terra” è il messaggio scelto dai bambini.

Nel corso della mattinata gli alunni, guidati dall’astronauta, dal responsabile del sito torinese di Thales Alenia Space Walter Cugno, dall’assessore alle Attività Produttive della Regione Piemonte Andrea Tronzano e da Marco Berry hanno visitato la Space Home, un’area contenente un ambiente che riproduce un modulo spaziale dell’ISS usato come area di test.

Nel pomeriggio, al cinema Lux, Luca Parmitano, primo italiano a ricoprire il ruolo di comandante della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), sarà protagonista di un talk nel quale racconterà la sua esperienza di astronauta dell’ESA e le attività alle quali sta partecipando.

Nella giornata di sabato 24 maggio tutte le Valigette per la Luna realizzate dalle 27 classi coinvolte nel progetto didattico saranno esposte, dalle 11 alle 19, in Galleria San Federico accanto al rover marziano progettato dal team DIANA del Politecnico di Torino.

La prima giornata del Festival è stata dedicata ieri alla celebrazione dei 60 anni dal lancio del primo satellite italiano nello spazio ed è culminata con l’intervento dell’astronauta Paolo Nespoli che ha ripercorso la sua attività da astronauta e i suoi 313 giorni complessivi di vita a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, tra curiosità e divulgazione scientifica.

Tra gli ospiti di sabato 24 maggio, presso l’Aula Magna dell’Università di Torino Aldo Moro, sono attesi lo chef stellato Davide Scabin, il divulgatore Pasquale D’Anna e i docenti della Piattaforma Aerospazio di Unito. Chiuderà la terza giornata di Festival l’intervento dell’astronauta Maurizio Cheli, primo italiano a ricoprire il ruolo di “mission specialist”.

Oggi, dalle 21.30 e domani a partire dalle 14.30 il Planetario Infini.To di Pino Torinese aprirà le sue porte per visite guidate e attività gratuite su prenotazione.

Lo Spazio Lux ospiterà tutti i giorni, fino a domenica, le presentazioni di libri. Giovanni Caprara, Piero Bianucci, Maurizio Maschio, Diego Meozzi e Paola Arosio, proporranno al pubblico le loro ultime pubblicazioni dedicate all’esplorazione spaziale, alla storia dell’astronomia e dell’industria aerospaziale.