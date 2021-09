Vaccino in gravidanza, Appendino risponde alle critiche: "Bisogna affidarsi alla scienza" [VIDEO]

"Avevo già fatto questo appello quando mi sono vaccinata, pubblicando la foto di me al vaccino. Ero consapevole avrebbe generato critiche, ma penso che oggi dobbiamo affidarci alla scienza: ho voluto dare un'immagine forte per dire alle donne, che come me sono incinta, di consultarsi con il proprio ginecologo e medico e, se ci sono le condizioni, di vaccinarsi". Così la sindaca Chiara Appendino, a margine dell'inaugurazione dell'anno scolastico, ha risposto agli attacchi sul post pubblicato ieri, dove sottolineava l'importanza del vaccino Covid-19 per il futuro bebè.

"È un modo - aggiunge - per proteggere sé stessi, i bimbi e le proprie bimbe. Mi sono vaccinata con convinzione e a chi critica rispondo che bisogna informarsi, non leggendo da una parte all'altra, ma in base alle evidenze scientifiche che ci sono. La mia testimonianza voleva essere un modo per spronare un pochino".