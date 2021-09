L'auspicio di Cirio: "Basta dad, l'anno scolastico deve essere in presenza" (VIDEO)

"Inizia un nuovo anno scolastico e io non posso che augurarvi che sia un anno da vivere insieme, da condividere. Me lo auguro con ogni forza da presidente e me lo auguro con il cuore da papà", ha scritto su Facebook il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ha scelto di inaugurare l'anno scolastico nell'alta Valle di Lanzo, a Viù, Ceres e Pessinetto.

"La scuola è importante dovunque, nella grande città come nei piccoli centri di montagna", ha sottolineato il governatore. "E quest'anno la scuola va fatta in presenza, con il rispetto dell'esigenza di dare la socialità ai nostri ragazzi", ha aggiunto Cirio, augurandosi di mettere alle spalle la Dad e tutto quello che ha rappresentato.

"La scuola torna in presenza ma naturalmente in sicurezza, questo è l'obiettivo a cui la Regione lavora, sui trasporti e sulla campagna dei vaccini nella scuola", ha concluso Cirio.