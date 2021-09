Premio Roberto Sanesi di Poesia in Musica, Somma Zero il vincitore

È Somma Zero, alias Simone Tancaioli, il vincitore della seconda edizione del Premio Roberto Sanesi di Poesia in Musica. A decretarlo la giuria popolare formata da 5 spettatori e la giuria di espertə composta da Federico Sanesi (musicista), Max Collini (performer e scrittore), Alessandra Greco (poeta), Isidoro Concas (critico musicale) e Gaia Ginevra Giorgi (poeta e performer vincitrice della prima edizione). Al secondo posto troviamo il poeta Mohamed Amine Bour, al terzo Ambra Drius con i Varylem e al quarto Cristian Kosmonavt Zinfolino. Questo il giudizio sul primo classificato della giuria emerita: Un lavoro coerente di costruzione ritmica, rimata e con rimandi interni frequenti a simili gruppi sillabici, crea movimento nella struttura testuale-musicale, e sospensioni, quasi fermo immagini dettati dall'uso di anafore. Le tematiche affrontate riguardano l'esistenza, con riflessioni a sfondo psicologico sullo spazio fisico e mentale, accenni alla realtà quotidiana, ai temi dell'alienazione, della convalescenza. Non manca una punta di ironia e uno sguardo attento sul ‘reale’, si percepisce una sensibilità proprioricettiva, come se l'istanza poetica si facesse in virtù e grazie anche alle esperienze e alle relazioni del corpo e al suo movimento nello spazio.

Somma Zero si aggiudica la possibilità di postprodurre un brano nello studio torinese BNDCKS che verrà pubblicato da Radioblunote Records e una pubblicazione su «Neutopia – Rivista del Possibile».