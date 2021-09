10eLotto ogni 5 minuti: regole, modalità di gioco ed estrazioni

Esistono tre tipologie di estrazione per il 10eLotto, è infatti possibile giocare in modalità immediata, oppure optare per quella con cadenza ogni 5 minuti, senza dimenticare l’appuntamento che si svolge in abbinamento alle tradizionali estrazioni del Lotto serale. Quando? Il martedì, il giovedì e il sabato sera intorno alle 20:00. I primi 2 dei 5 numeri estratti al Lotto per le ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia vanno infatti a comporre la sequenza vincente di 20 numeri per il 10eLotto. La prossima estrazione serale del 10 e Lotto è in programma per questa sera, martedì 14 settembre 2021, sempre alle ore 20:00. Ma come si gioca? Vediamolo insieme.

Il debutto nel 2009, poi il consolidamento della formula

Il rapporto di parentela tra Gioco del Lotto e 10eLotto è quindi piuttosto stretto, con il secondo che ha debuttato nel panorama del settore “solo” nel 2009.

Per giocare, bisogna indicare da uno a dieci numeri, che dovranno necessariamente essere compresi tra 1 e 90, per poi scegliere il tipo di estrazione. Per quanto riguarda nello specifico la formula “ogni 5 minuti”, essa consente di prendere parte alla prima estrazione possibile tra quelle calendarizzate secondo un ritmo cadenzato, appunto, ogni 5 minuti.

È possibile scegliere di giocare anche una o più delle tre opzioni di gioco: Numero Oro, Doppio Oro e Extra.

Nuove abitudini digitali e cosa trovare sul portale ufficiale

È possibile visitare il sito ufficiale dedicato al gioco o scaricare l’app ufficiale My Lotteries, in modo tale da consultare le estrazioni in tempo reale del 10 e Lotto ogni 5 minuti, così come anche quelle relative agli appuntamenti precedenti. Si potranno trovare facilmente statistiche riguardanti i numeri usciti più spesso, i ritardatari, ma anche l’andamento relativo ai numeri Oro e al gioco Extra. Per curiosi, appassionati o neofiti, è presente e costantemente aggiornata una sezione con le FAQ, cioè le domande più ricorrenti fatte dagli utenti (Frequently Asked Question), in modo tale da ottenere rapidamente risposte complete e consultare approfondimenti mirati. Il cambio di passo e il continuo sviluppo delle nuove abitudini digitali emergono dalle novità costantemente introdotte. Le piattaforme che infatti si occupano di offrire svago digitale responsabile hanno visto aumentare in modo molto netto il loro traffico in entrata. La rivoluzione digitale, peraltro già innescata da tempo, ha così subito una forte accelerata. Gli strumenti elettronici in mobilità, soprattutto tablet e smartphone, sono ormai una nostra seconda pelle e aprono le porte ad agorà virtuali dove si intrecciano nuove forme di socialità. In questo senso l’App My Lotteries segue di pari passo i bisogni degli utenti, permettendo loro di preparare la giocata tramite smartphone o di giocare direttamente da casa aprendo un conto di gioco. Se però si preferisce l’esperienza in ricevitoria, l’applicazione permette di trovare quella più vicina.