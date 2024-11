Sirene e lampeggianti per salutare il pensionamento di Roberto Caffaratti [FOTO]

Martedì sera, data del suo compleanno, è stato anche il suo ultimo giorno di servizio. Roberto Caffaratti, classe 1963, ha iniziato a fare il vigile del fuoco a Luserna San Giovanni nel 1984. Nella sua carriera ha svolto per diverso tempo servizio di richiamo nella sede centrale di Torino e nei distaccamenti permanenti provinciali.

Per anni ha ricoperto il ruolo di vice capo distaccamento di Luserna, lavorando alla riuscita dei maggiori progetti ed è stato operativo nei grandi incendi boschivi del territorio, così come in quelli industriali. Martedì sera a salutarlo, con sirene e lampeggianti, davanti alla sede del distaccamento, sono stati i suoi colleghi lusernesi, quelli che sono transitati nel personale permanente dei Vigili del fuoco e quelli che hanno raggiunto la pensione prima di lui.