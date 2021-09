Blue Air vola altissimo con un altro Boeing 737-8 MAX e le offerte per i passeggeri

Per la compagnia aerea Blue Air tante le novità di questo settembre 2021, dopo l’aumento delle tratte da Torino arrivano quelle su Linate per l’Europa, il quarto Boeing 737-8 MAX della flotta,subito operativo, e una campagna per i passeggeri.

Blue Air annuncia l'entrata in servizio operativo del nuovo aereo Boeing 737-8 MAX, il quarto della flotta, dopo l'arrivo della 3° unità una settimana fa. Tutti e quattro i nuovi aeromobili sono arrivati quest'anno; il primo il 1° aprile 2021.

I Boeing 737-8 MAX operano voli sulle destinazioni più attraenti di Blue Air: Milano Linate, Londra Heathrow, Amsterdam, Barcellona, Lisbona e Parigi Charles de Gaulle.

La compagnia aerea ha appena annunciato l’apertura di quattro nuove rotte che collegheranno l’aeroporto di Linate alle città di Barcellona, Bucarest, Catania e Parigi (Charles de Gaulle). Questi nuovi collegamenti vanno ad aggiungersi alle rotte esistenti che uniscono l’aeroporto milanese con Madrid, Praga e Catania. Dalla primavera scorsa aveva aumentato i collegamenti dalla base di Torino Caselle verso le grandi destinazioni turistiche italiane: Alghero, Bari, Catania, Napoli, Reggio Calabria e Trapani, e verso la Romania.

Per celebrare questi nuovi voli Blue Air propone biglietti con prezzi a partire da 9.99€ per l’aeroporto di Catania e 14.99€ per Barcellona e Parigi, in linea con il suo modello di business Ultra Low Cost incentrato sul soddisfare le esigenze dei passeggeri ma al tempo stesso offrire un servizio di qualità.

L’ampliamento del network di voli dall’aeroporto di Linate si concentra su destinazioni chiave, richieste dai viaggiatori per motivi di lavoro, visite mediche e visite ad amici e familiari. Blue Air ha pensato inoltre ai viaggiatori in cerca di comodi collegamenti per un city break in queste città europee.

Per tutto il mese di settembre continua la nuova campagna Blue is the new black, tutti i passeggeri vestiti di blu sui voli Blue Air da/per Milano Linate vinceranno 15 euro per la loro prossima prenotazione.

I passeggeri potranno riscattare i propri voucher scansionando il QR code dedicato e inserendo i propri dati nel form della campagna. Dopo aver compilato il modulo, sul portafoglio elettronico del passeggero verrà accreditato l'importo di € 15, da utilizzare per l'acquisto di futuri voli e servizi Blue Air e sarà valido fino al 31 dicembre 2021.

Informazioni su Blue Air:

Blue Air è la più grande compagnia aerea rumena per numero di passeggeri trasportati, con un modello di business Ultra - Low - Cost (ULC) e un approccio incentrato sulle esigenze dei passeggeri.

Con un team di oltre 1.000 appassionati di aviazione, Blue Air ha un impeccabile record di sicurezza di volo. La compagnia opera aeromobili Boeing 737. Nei suoi 16 anni di attività, Blue Air ha trasportato più di 30 milioni di passeggeri ed ha percorso oltre 340 milioni di chilometri. La Compagnia è certificata IATA Operational Safety Audit (IOSA) dall'International Air Transport Association (IATA) per gli standard operativi eccezionali ed è membro IATA a pieno titolo.