AAA cercasi proprietario della cocorita ritrovata a Nichelino

Ritrovata nei giorni scorsi deperita e sofferente, ha subito scatenato i social per risalire al proprietario. A Nichelino si cerca il padrone della piccola cocorita che è stata rinvenuta nella zona di via Paganini.

Le cure dei sanitari del Canc di Grugliasco

Si tratta di un esemplare maschio fortemente debilitato, che nel frattempo è stato affidato alle cure del Canc di Grugliasco per tornare nelle migliori condizioni, in attesa che la sua famiglia torni a prendersene cura. Tutta da chiarire la vicenda, se il piccolo animale sia fuggito dalla sua gabbietta o sia stato lasciato andare via in modo intenzionale.

Aspettando che il proprietario si faccia vivo

Oggi sta sicuramente meglio di qualche giorni fa, perché i sanitari del Canc, l'ospedale veterinario universitario dell'Università dedicato agli animali selvatici e domestici, si stanno adoperando per rimetterla in forze. Possibile che quando è stata ritrovata si fosse già da tempo allontanata dalla sua abitazione, intanto si aspettano buone nuove da chi prima ospitava la cocorita.