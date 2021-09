Il 25 settembre a Rivara ultimo appuntamento del progetto TESORI - TErre SOlidali Resilienti Inclusive

Si terrà sabato 25 settembre dalle 10 alle 12 presso il parco di Villa Ogliani a Rivara il seminario conclusivo del progetto TESORI – TErre SOlidali Resilienti Inclusive, promosso da Associazione Volontariato Torino - Vol.To in collaborazione con GAL Valli del Canavese, Consulta per le Persone in Difficoltà – CPD, Unione Montana della Val Gallenca, Unione Montana Valli Orco e Soana e i Comuni di Borgiallo, Castellamonte, Locana, Rivara, Rueglio e Vidracco.