Giornata mondiale sui tumori ginecologici, eventi e appuntamenti per sensibilizzare su cura e prevenzione

Le squadre che si sfideranno (gli ActoMen e le Go For…Ladies) saranno formate da giocatori professionisti del Collegno Basket maschile e del PMS Moncalieri femminile insieme a medici, pazienti, informatori, sostenitori.

La giornata del 20 settembre nasce per portare informazione, in modo da poter fare sempre più diagnosi in modo tempestivo. Per far sapere alle donne che molto è stato fatto e che molto c'è da fare. Sarà una giornata in cui in tutto il mondo saranno previsti dibattiti, incontri e iniziative nelle maggiori città dei paesi coinvolti.