Magliano: "Primi segnali preoccupanti per il servizio trasporto studenti con disabilità"

"Inizia con i primi campanelli d'allarme il nuovo anno scolastico. Ci giungono da diversi genitori segnalazioni puntuali e circostanziate relative a orari non congrui ed errati del servizio trasporto studenti con disabilità", sottolinea il capogruppo in Consiglio comunale a Torino Silvio Magliano.

"Altre segnalazioni, altrettanto preoccupanti, riguardano il numero di mezzi disponibili: meno della metà dei 70 mezzi necessari sarebbero stati pagati dal Comune. Se tutto ciò fosse confermato sarebbe gravissimo: l'ennesimo attacco al diritto allo studio dei torinesi con disabilità. Comprensibile la preoccupazione delle famiglie, alle quali era stato promesso un inizio del servizio, per lunedì 20 settembre, già in piena efficienza e che invece si trovano a segnalare le prime criticità e a riferire difficoltà a farsi accordare le correzioni degli orari segnalati come errati".

"Chiederemo conto di tutto questo alla Giunta, confidando in risposte convincenti e in un immediato cambio di rotta", ha concluso l'esponente dei Moderati.