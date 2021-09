Sicurezza, Del Pero (Forza Italia): “Torino non è una città sicura, abbiamo un piano da proporre” [VIDEO]

“Torino oggi non è una città sicura”. E’ un vero e proprio allarme quello lanciato da Guglielmo Del Pero, candidato di Forza Italia al Consiglio comunale. Una preoccupazione accompagnata però da una proposta per porre fine al problema: “Noi di Forza Italia abbiamo un piano ambizioso che presenteremo, denominato territorio sicuro, fondato sulla sicurezza partecipata”.

“Il piano - spiega Del Pero - prevede l’utilizzo delle tecnologie più avanzate per mettere in contatto i cittadini con le forze dell’ordine coordinate dall’amministrazione per dare una risposta efficace ed efficiente ai bisogni di sicurezza dei cittadini torinesi”.

Per Del Pero, Torino continua a essere una città profondamente insicura: “Gli avvenimenti di cronaca lo testimoniano: lo scippo al Valentino, l’assessore alla Cultura scippato. Ci sono due tipi di problemi: la sicurezza vera e propria, in termini di reati denunciati e quella percepita che non esiste. Non c’è”.

“Occorre un cambio di passo assoluto, occorre garantire la sicurezza che è uno dei pilastri fondamentali anche per garantirla alle attività commerciali in molte zone di Torino” conclude Del Pero.