Al San Lorenzo di Carmagnola ripresa l'attività pediatrica

E’ ripresa nella giornata di ieri, lunedì 20 settembre, l’attività pediatrica all’ospedale San Lorenzo di Carmagnola. Interrotto nel periodo della pandemia, il servizio torna con la possibilità di effettuare prelievi ematici, consulenze pediatriche di Pronto Soccorso e sostegno nell’allattamento alle neo mamme.

Un ulteriore segnale di come la struttura, dopo essere stata trasformata per mesi in Covid hospital, stia tornando progressivamente all'attività ordinaria.

L’ambulatorio è attivo dal lunedì al venerdì con orario 8-16. Per contatti e informazioni si possono chiamare i numeri: 011.9719254/514/515/516.