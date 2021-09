Vacanze oltre Reno, ecco perché la Germania è sempre più scelta dagli italiani

Perché sempre più italiani scelgono di andare in Germania per le proprie vacanze? È una tendenza che abbiamo visto in importante ascesa questa estate.

La Germania è un paese diversificato con così tanto da offrire ai suoi visitatori. È un luogo straordinario per esplorare e godersi i grandi spazi aperti dove è possibile viaggiare indietro nel tempo al medioevo nel centro delle sue città moderne. Oltre alle sue attrazioni mozzafiato, alle feste eccezionali e alla diversità multiculturale, questo paese ha moltissimo da offrire ai suoi ospiti.

Ecco 5 motivi per cui dovresti visitare la Germania.

1. È un paese ricco di attrazioni storiche

Ci sono oltre 42 siti ufficiali del patrimonio mondiale dell'UNESCO in Germania. Questo rende il paese ricco di attrazioni storiche su cui rifarsi gli occhi. Troverai incredibili tesori in tutto il paese, dai castelli tedeschi da favola alle sue architetture ben conservate risalenti al medioevo e al secondo dopoguerra.

Già la sola capitale della Germania da sola ti offre uno scorcio di storia con i resti del muro di Berlino, il famoso arco di UnterdenLinden e l'enorme parco chiamato Tiergarten. Per un'atmosfera più conservatrice, puoi andare nella provincia di Monaco per vivere le tradizioni uniche della Baviera e vedere i vecchi municipi risalenti al XVI secolo. Tornerai sicuramente per saperne di più con tutte le attrazioni storiche mozzafiato che la Germania ha da offrire.

2. Un calendario di feste nazionali molto fitto

Se vuoi vivere le loro feste tradizionali, dovresti pianificare in anticipo le tue ferie e segnarti sul calendario tutte le loro celebrazioni annuali. Una delle ricorrenze più famose è l'Oktoberfest che si tiene a Monaco di Baviera. Di solito è una festa popolare di due settimane celebrata dalla fine di settembre alla prima settimana di ottobre dove si possono consumare grandi quantità di birra; goditi il ​​cibo tradizionale e i parchi di divertimento. Altre feste includono le feste della zucca e il loro modo unico di celebrare il Natale.

3. Diversità culturale

I dati demografici di questo paese dipingono un quadro di una società diversificata. Oltre 80 milioni di persone vivono in Germania, compresi gli immigrati provenienti da diversi paesi. Dal momento che la Germania è stata votata come il luogo più popolare al mondo da visitare nel 2014 nell'ambito del sondaggio condotto da BBC World Service, sempre più persone sono desiderose di esplorare questo paese liberale, anche grazie ai luoghi di perdizione come gli FKK in Germania.

Sperimenta un'esplosione di diverse culture, lingue e religioni dalle radici polacche, turche e nigeriane a quelle tunisine. Avere un assaggio dei loro nuovi modi di vita che hanno cambiato la sua percezione della società che si arricchisce di immigrati.

4. Posizione strategica e paesaggi mozzafiato

La Germania si trova nel cuore dell'Europa, è considerata il settimo paese più grande del Vecchio Continente. È il luogo perfetto per iniziare un tour europeo perché è circondato da 9 confini diversi. Fondamentalmente, puoi scegliere 9 opzioni in cui saltare dopo aver visitato quel paese.

Se sei interessato alla natura e all'escursionismo, la Germania comprende una varietà di paesaggi mozzafiato, dalle distese pianeggianti alle fitte foreste e alle montagne a picco, ci sono molte opzioni per godere della bellezza naturale di questo paese.

Ogni regione che visiti da nord a est ti offre una grande quantità di eccitazione e divertimento. La maggior parte dei visitatori è attratta dal suo splendore naturale, dalla ricca cultura, dalla storia e dalla sontuosa cucina. Non c'è da stupirsi che la Germania sia il luogo perfetto per viaggiare.

5. Persone amichevoli

Se vuoi capire di più la Germania, quale modo migliore per saperne di più su di loro e la loro gente? I tedeschi sono una delle popolazioni più amichevoli al mondo. Scopri uno scorcio della loro vita sociale quando interagisci con i tedeschi. Sarai sorpreso di quanto possano essere genuini quando li incontri.

La caratteristica più comune che hanno è che sono persone organizzate, efficienti e disciplinate. Sostengono fortemente le loro tradizioni, ecco perché di solito celebrano fiere divertenti ed emozionanti intorno alle loro città.