Successo per l'esercitazione “Lago Nero 2021" organizzata da Protezione Civile e Vol.To

Sabato scorso, 25 settembre, organizzata dalla Commissione di Protezione Civile del Centro Servizi per il Volontariato Vol.To di Torino, si è svolta l’esercitazione “Lago Nero 2021 - Ricerca in quota sulla via degli sconfinamenti”. L'esercitazione ha preso il via alle ore 8 ed il punto di ammassamento dei soccorritori è stato in località "Fonte Tana" di Cesana Torinese, ove è stato allestito il Posto di Comado Avanzato. Alle 21 circa, invece, è avvenuto il debriefing finale.

All’esercitazione hanno preso parte circa 80 volontari appartenenti a 14 Associazioni operative nell’attività di Volontariato di Protezione Civile afferenti alla Commissione di Vol.To insieme a uomini della Croce Rossa Italiana - Comitato di Torino, CRI Susa, CRI Bardonecchia e delle Forze dell’Ordine. La finalità era far operare in sicurezza volontari appartenenti a specialità differenti della Protezione Civile, impegnati in attività di ricerca e soccorso di persone in difficoltà in ambiente di alta montagna, affinando e sviluppando soprattutto le tecniche di utilizzo dei ponti radio e del GPS. Perfette le condizioni meteo: la nebbia, la pioggia, il vento e le nuvole basse scese dal primo pomeriggio sulla conca del Lago Nero e nei valloni di Col Bousson e Col Chabaud, hanno infatti permesso agli uomini di addestrarsi alla ricerca mediante tracce GPS nelle reali condizioni di impiego quando si interviene in alta montagna. Le operazioni di ricerca hanno interessato anche i numerosi bunker ed opere in caverna presenti nella zona, facenti parte del Vallo Alpino e risalenti alla seconda guerra mondiale. Le attività si sono protratte fino a sera, con una parte di esercitazione anche in fase notturna. I dispersi (figuranti), dopo una notte e un giorno all’addiaccio in alta montagna, sono stati ritrovati sani e salvi, ma i volontari hanno dovuto faticare non poco per rintracciarli, sperimentando tutte le difficoltà di operare su scenari tanto vasti, con percorrenza media di ogni squadra su tracciati dai 5 ai 10 km e con dislivelli che dai 1800 metri salivano fino agli oltre 2430 metri nei punti più alti raggiunti dalle squadre.