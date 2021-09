Expocasa, il salotto della Città fino al 3 ottobre è all'Oval di Lingotto Fiere

È la ritrovata centralità dello spazio abitativo il cuore di Expocasa 2021, il Salone dell’arredamento di Torino, in programma fino al 3 ottobre, che raccoglie le migliori proposte per la casa, l’home design e le soluzioni per la qualità dell’abitare.

Green, design e sostenibilità sono le tre parole d’ordine di questa nuova edizione della manifestazione, la 58°, che nasce nel segno del profondo rinnovamento. Sulla scia della pandemia che ha modificato il nostro rapporto con la casa e alla luce dei profondi cambiamenti del mercato, Expocasa fa sua l’esigenza del pubblico aprendosi a un ventaglio di proposte in linea con i nuovi stili di vita, tutte presentate negli spazi dell’Oval Lingotto Fiere su 20.000 metri quadrati di spazio espositivo attraverso la presenza di oltre cento espositori e duecento marchi.

Questa nuova edizione di Expocasa prende il via dal successo della precedente, una delle poche manifestazioni fieristiche tenutasi a Torino nel 2020 e l’unica esclusivamente in presenza, divenuta modello di lavoro anche per altre fiere italiane e internazionali. Premiata dal pubblico e dagli espositori, Expocasa, il salone dell’arredamento di Torino, sceglie ancora l’autunno e si presenta in una formula espositiva con numerose novità accompagnata dalle riconferme dei più importanti brand dell’arredamento e dell’home design, che saranno raccontati dai loro partner del territorio, stimolando ulteriormente l’intero comparto economico.

Un aspetto fondamentale sancito anche dall’inserimento di Expocasa all’interno di Torino design of the city, progetto della città di Torino e del tavolo del design che mette a sistema il ruolo centrale del design sul territorio, in un unico grande calendario di attività che va dal fino al 31 ottobre 2021.

Il programma di oggi:

27 SETTEMBRE ore 15,30-16,30

Coffee Break: dalla piantagione alla tazzina

Caffè Didattico ha come mission lo sviluppo di svariati progetti sull’inserimento di giovani - anche in situazioni di svantaggio - all'interno della filiera produttiva. A cura di Caffè 10 e lode, interviene Antonio Quarantino.

27 SETTEMBRE ore 18,30-19,30

Mi metto in proprio: chi mi aiuta?

Breve introduzione all'avvio d'impresa: requisiti professionali e non, valutazione d'idea ed enti a cui rivolgersi. A cura di Camera di Commercio di Torino, interviene Laura Belforte.

CALENDARIO EVENTI SPECIALE BAMBINI

Dal 27 SETTEMBRE a 1 OTTOBRE ore 18-19

Around the World: Storytime – AREA BIMBI

L’ora del racconto (in inglese, Storytime) per i Kids consiste nella rappresentazione di una storia attraverso svariati personaggi, canzoni e materiale complementare, per consentire ai bambini di assistere a uno spettacolo in inglese. Si rappresentano racconti ideati e sviluppati dal team pedagogico Kids&Us per offrire ai più piccole diverse storie divertenti e di facile comprensione, che permettono l’interazione fra gli attori e il pubblico. Dai 2 ai 12 anni. A cura di Kids&Us Torino.

Dal 27 SETTEMBRE a 1 OTTOBRE ore 17-18

Little Chef – AREA BIMBI

Un laboratorio di cucina, ideato per fare in modo che i bambini facciano esperienza con il cibo, provino nuovi sapori e scoprano che cucinare può essere molto divertente. E tutto ciò in inglese!

Le ricette di Little Chef appartengono perlopiù alla cultura anglosassone, sono divertenti e salutari. Impareremo a preparare Oven Free Oatmeal Cookies, Apple Grape Salad, Banana Split o Yogurt Parfait, nomi alquanto curiosi per trasformare la cucina in uno strumento che ci permetterà di immergerci nella lingua inglese in modo estremamente originale. L’obiettivo di Little Chef consiste nel far sì che i bambini e le bambine interiorizzino i vocaboli e le espressioni in un contesto significativo, partecipando a un’attività divertente in compagnia dei loro cari. Dai 2 ai 12 anni. A cura di Kids&Us Torino.

Dal 27 SETTEMBRE al 30 SETTEMBRE ore 16-19 Area Bimbi

Giochiamo al Primo Soccorso? – AREA BIMBI

Attività di sensibilizzazione ai temi della Sicurezza e del Primo Soccorso a cura dei Volontari della P.A. Croce Giallo-Azzurra di Torino.