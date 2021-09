Sostegno alla ricerca sul cancro: Grugliasco si prepara a illuminare il suo municipio

Anche Grugliasco partecipa alla campagna della Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, sostenuta dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che ha chiesto ai singoli Comuni di illuminare di rosa i palazzi comunali o un monumento significativo la sera del 1° ottobre.



Per la città della gru, dunque, 1° ottobre prossimo si procederà con l’illuminazione del palazzo comunale in piazza 66 Martiri.