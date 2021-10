Salotti e sale da pranzo: il cuore di una casa da arredare con cura

Tra le varie stanze che possono essere presenti in una abitazione, salotto e sala da pranzo rappresentano senza dubbio il cuore della casa, gli spazi che generalmente vengono più utilizzati dai vari componenti di una famiglia. Pranzi, cene, aperitivi, chiacchiere, relax, momenti indimenticabili con famiglia e amici, condivisione e creazione di ricordi. Per questo, entrambi sono spazi che meritano la giusta attenzione attraverso un arredamento che possa portare ai massimi livelli il comfort, l’utilità e la bellezza di queste stanze.

Saloni di lusso: una scelta di vita

Creare nella propria casa saloni di lusso non è solo una scelta di stile, ma un vera e propria scelta di vita. Che le proprie preferenze ricadano sul classico, sul moderno, o su una combinazione di entrambi, il salotto rimane uno degli spazi più vissuti di una casa.

Per questo, nella scelta dell’arredamento bisogna fare attenzione a diversi fattori; non basta una selezione superficiale dei singoli componenti che andranno a creare il salotto, ma occorre un particolare studio degli spazi, dello stile, delle potenzialità della stanza stessa, dei materiali dei possibili arredamenti.

Proprio in questo contesto, un’ottima soluzione sono i saloni di lusso, mobili e arredamenti ricercati e pregiati: divani antichi con dettagli in cuoio o nabuk; credenze rivestite in pelle per uno spazio moderno e originale; tavoli con elementi scultorei in fusione di bronzo; poltrone interamente imbottite e arricchite da cuciture pregiate e originali. Il consorzio Allure Luxury Group, è uno dei maggiori esempi di professionalità e impegno proprio in questo settore, con artigiani eredi di un’antica tradizione del Made in Italy.

Sale da pranzo: a casa si deve pranzare nel lusso

La sala da pranzo è uno spazio fondamentale all’interno di un’abitazione, luogo di convivialità, pranzi di fine settimana in famiglia e cene con gli amici. Proprio per l’importanza di questo spazio, una possibile scelta per quel che riguarda gli elementi di arredo potrebbe essere la sala da pranzo di lusso : soluzioni di arredo ricercate, armoniche, nel rispetto del buongusto e dell’eleganza.

Mobili pregiati, creazioni di esperti con un’eccellente conoscenza dei materiali, delle loro possibilità e delle loro potenzialità di utilizzo. Tavoli da pranzo in marmo con gambe lavorate artigianalmente; sedie in velluto; librerie con strutture verniciate in bronzo; credenze rivestite in pelle con ante in vetro e, ancora, tavoli con gambe cromate in oro lucido o nero. La sala da pranzo di lusso è dunque la scelta migliore per chiunque voglia fare della propria abitazione un luogo accogliente ma allo stesso tempo autentico e curato.

In merito a questo, Allure Luxury Group, con la professionalità di esperti del settore, offre la propria maestria nella scelta delle soluzioni più adatte allo stile e alla personalità di chi dovrà accomodarsi a quel tavolo da cucina e sentirsi a casa. Un modo degno per dare valore al proprio focolare e dedicare a se stessi e alla propria famiglia spazi unici.