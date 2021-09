Toner compatibili, un mercato in forte sviluppo

Il mercato dei toner compatibili è in forte sviluppo da un po’ di anni ormai. La stampante è un dispositivo irrinunciabile, in ufficio, in casa o in ambiente scolastico. Ovunque ci sia bisogno di stampare dei documenti o dei fogli importanti, bisogna ovviare alle spese e sostenere l’ambiente in qualche modo. Le cartucce originali della stampante hanno un costo più alto rispetto ai toner compatibili o rigenerati. Cos’è a tutti gli effetti il toner? Da cosa si compone? Al suo interno si trovano delle particelle di carbone, ferro e resina.

I toner, ovviamente, sono rimovibili, dal momento in cui, quando l’inchiostro finisce, è necessario fare un’operazione di recupero. Ogni stampante ha bisogno di determinati colori: non solo nero, ma anche magenta, giallo, ciano. Negli ultimi tempi, però, il mercato dei toner compatibili sta subendo una crescita esponenziale, e per un motivo preciso: l’utilità e il grande vantaggio economico per gli uffici, ma anche per chi lavora da casa in Smart Working. In ogni caso, su Cartucciaperfetta , si ha la possibilità di valutare i migliori brand che realizzano cartucce toner compatibili.

Cosa sono i toner compatibili?

Nel mondo delle stampanti, non tutti i toner sono uguali, ed è un errore in cui spesso incappano tanti. Ovviamente, si deve fare differenza tra i toner compatibili, originali o rigenerati. I prodotti compatibili sono una validissima alternativa agli originali. Sebbene la qualità dei toner originali sia sempre identica, anche la qualità del toner compatibile è diventata molto competitiva, soprattutto perché i consumatori sono diventati sempre più esigenti.

Un altro luogo comune in cui tanti credono è che il toner compatibile possa rovinare o usurare la stampante sul lungo termine, ma è un falso mito, per fortuna. Questi prodotti sono utilissimi per chi voglia far quadrare il budget e non sforare troppo. Quali sono gli effettivi vantaggi dei toner compatibili? Perché questo mercato è tanto ricercato e molte aziende hanno scelto di investirvi?

Tutti i vantaggi dei toner compatibili

Al primo posto, crediamo che si debba mettere ovviamente il prezzo. Rispetto alle cartucce toner originali, i costi sono molto più ammortizzati, e lo stesso concetto si applica ai toner rigenerati. Tra l’altro, il rapporto qualità/prezzo non si va a perdere in nessun modo, ed è questo un altro aspetto da non sottovalutare. Dopotutto, chi magari si è ritrovato a lavorare in casa a seguito dello Smart Working , non vuole spendere eccessivamente per gli articoli di cancelleria e cartoleria: il toner compatibile è quindi una soluzione perfetta in questo caso.

Che dire, poi, dell’evidente fattore green? All’interno del genere “toner compatibile” troviamo anche le cartucce rigenerate e toner rigenerati. Significa che premiamo su un aspetto importante: l’ecologia. Per i consumatori moderni, sostenere il pianeta ed evitare di inquinare ulteriormente è una missione di vita, più di una scelta. Ecco perché questo settore è diventato tanto importante e in via di espansione.

Le forniture per gli uffici e non solo

Non solo i privati scelgono sempre di più i toner compatibili, ma anche gli uffici, la pubblica amministrazione, gli ambienti scolastici. Elencando i vantaggi, è abbastanza scontato il motivo: l’ammortizzazione dei costi, sì, ma anche un investimento per il futuro e un aiuto sostanziale verso il pianeta. Gestire tutti i prodotti indispensabili per l’ufficio non è mai semplice, perché bisogna rientrare nel budget e considerare i bisogni giornalieri dei dipendenti.

Questo mercato in forte sviluppo ha permesso di entrare in contatto con una realtà più ecologica, green, una filosofia quanto mai attuale, e infine ha dato anche modo di risparmiare. Il che non è affatto male, considerando che spesso ogni giorno, in alcuni uffici della pubblica amministrazione o anche nelle scuole stesse, si stampano centinaia di fogli e documenti.