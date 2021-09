Bonifiche Parco della Salute, la richiesta dei Radicali: "Si faccia la stessa 'operazione trasparenza' fatta per il grattacielo della Regione"

Giulio Manfredi, Patrizia De Grazia e Silvio Viale dell'Associazione radicale Adelaide Aglietta affrontano il tema Parco della Salute, facendo una precisa richiesta alla Giunta regionale: " Prendiamo atto dell’impegno del Presidente Cirio di attuare le bonifiche di terreni e falde acquifere del futuro Parco della Salute in 546 giorni. In diciotto mesi si vogliono fare quelle bonifiche che sono ancora in corso, rispetto alle bonifiche della falda acquifera, nei confinanti terreni del grattacielo della Regione, a dieci anni dall’inizio dei lavori ".

"Chiediamo al Presidente Cirio la stessa trasparenza sul Parco della Salute che abbiamo chiesto in questi dieci anni a Cota, Chiamparino e Cirio rispetto al grattacielo della Regione. Si recuperi, si aggiorni e si piazzi in pole position nella home page del sito istituzionale la pagina dedicata al “Parco della Salute” (non aggiornata dal novembre 2018, vedi secondo link). Si dedichi una sezione della pagina alle bonifiche, come è stato fatto in quella esistente della Sede Unica".