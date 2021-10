Giaveno, dal 3 al 10 ottobre appuntamento con "Fungo in Festa"

"Fungo in festa" si svolgerà dal 3 al 10 ottobre. Quarantesima edizione di una manifestazione dalla grande portata per il comune di Giaveno, che ha nel fungo il suo prodotto di eccellenza. Tanto da garantirgli il titolo di Fiera regionale, entrando a far par parte del cerchio ristretto di fiere più famose del territorio piemontese come la Sagra del Peperone di Carmagnola e la Fiera del Tartufo di Alba.



All'interno del programma di "Fungo in festa", c'è spazio anche per il convegno "Il Fungo di Giaveno al centro del paniera della Val Sangone", in appuntamento per sabato 9 ottobre alle ore 17. Opportunità di incontro tra amministratori ed esperti per discutere delle modalità di sviluppo nelle comunità territoriali.