Serracchiani per Lo Russo. Salvini e Meloni? "'Visitors': non serve qualcuno che ti venga a raccontare come è Torino" [FOTO]

Salvini e Meloni sono "Visitors" e qui "non c'è bisogno di qualcuno che ti venga a raccontare come è Torino: Stefano sta facendo un'operazione di 'agopuntura' sul territorio, che è mancata in questi 5 anni. Nel capoluogo siamo in partita: siamo molto forti e convinti di farcela". Parole della deputata del Pd Debora Serracchiani, che questa mattina sta facendo insieme al candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo un tour dei mercati della Circoscrizione 4.

Il giro ha preso il via in piazza Campanella. Qui i banchi ormai si contano sulle dita di due mani, simbolo di un'area mercatale ormai in crisi da anni, complice la concorrenza dei supermercati e di corso Brunelleschi.

Vera sfida delle Comunali il popolo degli indecisi

"Noi ambulanti - racconta Massimo, che arriva da Cisterna d'Asti e da 32 anni vende frutta e verdura nell'area al capolinea del 13 - paghiamo troppe tasse: quando ho iniziato versavamo 12 mila lire al mese, ora 22/23 euro al giorno". A fargli eco il collega Nicola che arriva da Trofarello, che chiede "più parcheggi" per portare clienti. Nelle file di chi è in attesa di fare la spesa, che prende distrattamente il dépliant con il volto di Lo Russo, c'è tanta indecisione su chi votare. "Non so chi devo scegliere - spiega una pensionata - sono un po' fuori luogo: vedrò di andare a votare e fare il mio dovere". E la signora rappresenta chiaramente la vera sfida ed ago della bilancia di questa elezione: il popolo degli indecisi.

Serracchiani: "Pd ritorna ai territori"

In questo momento a livello nazionale appaiono in difficoltà la Lega per la vicenda Morisi, così come il M5S. Una situazione, per Serracchiani, che "è la fotografia della maggioranza di Governo, dove il Pd è il perno stabile". "Anche a livello locale - ha continuato - c'è bisogno di idee chiare, di sapere come usare i fondi del Pnrr. Vedo nel Partito Democratico una presenza forte nel ritorno ai territori: penso che a Torino la sfida sia più impegnativa che in altre città. Bisogna uscire dall'immobilismo di questi ultimi 5 anni e ricucire lo strappo con il tessuto sociale: è necessario recuperare una politica di prossimità e c'è bisogno di dare risposte alle persone".