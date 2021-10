Pubblicato il nuovo catalogo Ce.se.di. per la scuola 2021\2022

Anche per l'anno scolastico 2021/2022 il Ce.Se.Di.-Centro Servizi Didattici della Città metropolitana mette a disposizione un catalogo di attività formative con opportunità di approfondimento, formazione e sperimentazione didattica.

Come l’anno scorso, il "Catalogo" viene proposto in un unico fascicolo e si concentra maggiormente sulla formazione dei docenti, attraverso proposte formative per la maggior parte erogabili anche in modalità Fad (Formazione a distanza).

Nell’aprile 2020 la Città metropolitana, la Regione Piemonte e l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte avevano firmato il protocollo d’intesa per operare congiuntamente per la promozione e la valorizzazione su tutto il territorio regionale delle attività e dei servizi di supporto per migliorare l'offerta formativa rivolta agli studenti e potenziare le competenze e la professionalità dei docenti, forti della positiva esperienza dei precedenti 3 anni. Ed è in questa direzione che il Ce.Se.Di. continua a essere un'importante tassello con le sue opportunità di approfondimento e di sperimentazione didattica rivolte al mondo dei docenti.

Sempre lo scorso anno tale impegno, dedicato alla formazione di qualità dei docenti, ha avuto, da parte del Miur, un riconoscimento importante con l'accreditamento nazionale del Ce.Se.Di. quale ente di formazione del personale della Scuola, in virtù del quale tutte le proposte formative in catalogo rientrano a pieno titolo nel sistema nazionale di formazione continua dei docenti.

Per le proposte formative del Catalogo che comprende 60 progetti – anche grazie a un piccolo sondaggio effettuato presso gli insegnanti - sono stati individuati come ambiti di maggiore interesse: le metodologie didattiche, didattica digitale e nuove modalità di insegnamento, “cooperative learning”; l’Ambiente scolastico, competenze sociali ed emotive, benessere e salute; l’educazione civica e scientifica, educazione alla sostenibilità (E.A.S.): elaborazione di progetti educativi sui temi previsti dal nuovo insegnamento dell’educazione civica, della tutela dell’ambiente, della prevenzione dei fenomeni dell’inquinamento; studio di vantaggi e svantaggi legati alla globalizzazione.