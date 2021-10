A Torino Forza Italia mostra i muscoli per Damilano: “E’ sindaco migliore, 5 Stelle e Pd hanno fallito” [FOTO E VIDEO]

Giocando con le parole, è una vera e propria prova di forza quella che Forza Italia ha voluto mettere in campo a Torino, per lanciare Paolo Damilano a pochi giorni dalle elezioni del 3-4 ottobre.

Gelmini: “Damilano ha seguito l’esempio di Berlusconi”

L’endorsment più grande arriva direttamente dal ministro agli Affari regionali del Governo Draghi, Mariastella Gelmini: “E’ un imprenditore che ha seguito l’esempio di Berlusconi: ci ha voluto mettere la faccia, è sceso in campo e si è candidato. E’ un gesto nobile e positivo, il paragone è impegnativo ma ha seguito l’esempio che il presidente ha dato a tanti imprenditori”. Il ministro ha poi commentato così l’ipotesi che la ‘vicenda Morisi’ possa danneggiare di riflesso Damilano alle urne: “Sono garantista, dal punto di vista penale mi sembra poco rilevante. Certo, la tempistica la trovo sospetta”. "Faccio un appello a tutti i torinesi: andate a votare, è importante" ha concluso il ministro.

Cirio sibillino: "Abbiamo già sperimentato la ricetta 5 Stelle e Pd"

Chi invece alza i toni di una campagna elettorale sin ora piuttosto sabauda è Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte: “Siamo qui con una formazione che vuole dare garanzie ai cittadini: è interesse del Governo regionale che Torino venga amministrata bene. Se Torino traina, traina il Piemonte. Una città accasciata su se stessa è un problema per tutto il territorio regionale”. Il Governatore ha poi rifilato una stoccata al centrosinistra e al Movimento 5 Stelle: “Noi rispettiamo tutti, anche gli avversari che lo fanno meno: ma Paolo Damilano è una novità. La ricetta dei Cinque Stelle e del Pd l’abbiamo già sperimentata…”.

Damilano spavaldo: "Al lavoro già da martedì"

Supportato dalla forza moderata della coalizione, mostra apparentemente grande fiducia lo stesso Damilano: “Sono molto fiducioso di poter iniziare a lavorare già da martedì’ mattina: bisogna correre per far ripartire la città” ha affermato il candidato sindaco, alludendo quindi a una vittoria già al primo turno. “Il lavoro - ha ricordato Damilano - è l’unica medicina. Medici e infermieri hanno combattuto com eroi per difendere una vita, ora tocca a noi combattere con la stessa forza e determinazione per riuscire a portare anche solo un posto di lavoro nella nostra città”.



Prima di Gelmini, Damilano ha incontrato gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, dopo aver "disertato" il primo confronto con gli altri candidati sindaci. L'imprenditore ha ribadito come il "Pnrr sia un grandissima opportunità: come sapremo portarla avanti farà la differenza. Per questo istituirò un assessorato specifico".



Serve formare una squadra di persone capaci per realizzare i progetti migliori e portare le risorse più importanti sulla città di Torino. Questa è una grande opportunità, dobbiamo sfruttarla al meglio.