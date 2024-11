Un grande Vavassori non basta, il doppio azzurro sconfitto dai tedeschi Krawietz-Puetz

Si fa in salita la strada che porta alle semifinali per la coppia azzurra Vavassori-Bolelli. Nel secondo impegno delle Atp Finals 2024, i due italiani non hanno riproposto la bella prestazione offerta al debutto contro il tandem Bopanna-Ebden.

Non basta un grande Vavassori

Battuti in due set per 7-5 6-4 dai tedeschi Krawietz-Puetz, hanno pagato a caro prezzo gli errori e la serata di scarsa vena di Bolelli. Un grande Vavassori non è bastato nelle fasi decisive dei due parziali, ma non tutto è perduto per il tennista di Pinerolo e il suo amico-collega.

Tutto contro Arevalo e Pavic

Con un successo venerdì contro Arevalo e Pavic, i due italiani hanno ancora la possibilità di proseguire il loro sogno, centrando una storica semifinale nel doppio, non lasciando da solo Jannik Sinner nelle fasi conclusive del torneo.