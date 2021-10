Expocasa – il salotto della città: ecco il programma della giornata

1 OTTOBRE ore 17-17,30

Casa dolce casa

Come vi rilassate in casa? Qual è il vostro angolino preferito? Basta poco per sentirsi bene in casa, perché sapersi rilassare è sicuramente un'arte accessibile a tutti. A cura di Federica Piccoli.

1 OTTOBRE ore 18,30-19,30

Come ristrutturare casa

Vuoi ristrutturare casa e non sai da che parte iniziare? Vieni a scoprirlo con noi! Ti diremo cosa sapere e come fare… E se hai dei dubbi o delle domande, sarà quella l’occasione giusta per parlarne. A cura dell’architetto Nicoletta Bossi e il Geometra Pietro Barral. Per ind. Giovanni Spano.

CALENDARIO EVENTI SPECIALE BAMBINI

Oggi, 1 OTTOBRE, ultimo apputamento ore 18-19

Around the World: Storytime – AREA BIMBI

L’ora del racconto (in inglese, Storytime) per i Kids consiste nella rappresentazione di una storia attraverso svariati personaggi, canzoni e materiale complementare, per consentire ai bambini di assistere a uno spettacolo in inglese. Si rappresentano racconti ideati e sviluppati dal team pedagogico Kids&Us per offrire ai più piccole diverse storie divertenti e di facile comprensione, che permettono l’interazione fra gli attori e il pubblico. Dai 2 ai 12 anni. A cura di Kids&Us Torino.







Oggi, 1 OTTOBRE, ultimo appuntamento ore 17-18

Little Chef – AREA BIMBI

Un laboratorio di cucina, ideato per fare in modo che i bambini facciano esperienza con il cibo, provino nuovi sapori e scoprano che cucinare può essere molto divertente. E tutto ciò in inglese!

Le ricette di Little Chef appartengono perlopiù alla cultura anglosassone, sono divertenti e salutari. Impareremo a preparare Oven Free Oatmeal Cookies, Apple Grape Salad, Banana Split o Yogurt Parfait, nomi alquanto curiosi per trasformare la cucina in uno strumento che ci permetterà di immergerci nella lingua inglese in modo estremamente originale. L’obiettivo di Little Chef consiste nel far sì che i bambini e le bambine interiorizzino i vocaboli e le espressioni in un contesto significativo, partecipando a un’attività divertente in compagnia dei loro cari. Dai 2 ai 12 anni. A cura di Kids&Us Torino.







Oggi, 1 OTTOBRE, ultimo appuntamento ore 18-10.30

La magia del Kamishibai “Racconti in soffitta” – AREA BIMBI

Il Kamishibai è una forma di narrazione di origine giapponese. Immersi in un tempo sospeso, ascolteremo storie di animali, amicizia, avventura e vedremo scorrere le tavole disegnate a mano. Anche i bambini dai 3 ai 10 anni potranno poi cimentarsi a ricreare una scena del racconto. A cura dell’Associazione Radici e Ali.







Oggi, 1 OTTOBRE, ultimo appuntamento ore 16-18

Laboratorio artistico “Scopriamo Tullet” – AREA BIMBI

Un assaggio di un laboratorio coinvolgente, collaborativo e super colorato. Partendo da un libro di Tullet, artista, scrittore e illustratore francese che ha avuto molto successo nella letteratura per l’infanzia, ricreeremo in modo cooperativo alcune semplici forme, mischiando arte e movimento. Dai 6 ai 10 anni. A cura dell’Associazione Radici e Ali.

Tutti gli incontri sono su prenotazione su https://www.expocasa.it/