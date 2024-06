Detenzione e spaccio di droga, in manette un 37enne nigeriano

La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino nigeriano di trentasette anni, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E’ notte quando gli agenti dell’UPGeSP, intenti nell’attività di controllo del territorio, notano un uomo con un sacchetto di plastica nero in mano camminare con fare sospetto su via Monte Rosa.

Nel momento in cui il soggetto vede la Volante, fa scivolare il sacchetto sotto un’autovettura parcheggiata per strada e prosegue a passo spedito. Gli operatori lo fermano per controllarlo, trovandolo in possesso di un marsupio contenente 5800 € in contanti, cifra riguardo alla quale l’uomo non era in grado di fornire alcuna giustificazione.

Immediatamente, i poliziotti recuperano il sacchetto nero di cui avevano visto disfarsi il 37enne: all’interno era occultato un panno in microfibra appallottolato contenente 36 ovuli termosaldati di cocaina, per un peso di circa 400 grammi, ed un sacchettino trasparente contenente altri 100 grammi del medesimo stupefacente.

All’interno del suo alloggio, veniva anche rinvenuto materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente, quali bilancini precisione e sostanze da taglio. Per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il procedimento penale si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e vige, pertanto, la presunzione di non colpevolezza dell’indagato sino alla sentenza definitiva.