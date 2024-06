Volpiano, in Consiglio i fondi per un nuovo asilo nido

La seduta del Consiglio comunale di Volpiano di lunedì 24 giugno si è aperta con la riconferma di Emanuele De Zuanne a presidente dell’assemblea e di Ercole Cucca a vicepresidente; i punti successivi hanno riguardato i programmi triennali per lavori pubblici e acquisti di beni e servizi.

Sono previsti 936mila euro (con un finanziamento di 720mila euro dal ministero competente) per la realizzazione di un nuovo asilo nido da 39 posti, calcolati in base ai criteri stabiliti a livello nazionale e alla normativa europea, altri 497mila euro (dei quali 397mila provenienti dai fondi europei del Pnrr) vengono indicati per la realizzazione di un collegamento tra corso Piemonte e via Venezia, finalizzato al miglioramento della viabilità nella zona industriale, e 300mila euro vengono destinati al secondo e ultimo lotto del rifacimento del tetto della scuola «Guglielmo da Volpiano». Altri fondi vengono stanziati per il completamento dei lavori su via Garibaldi (200mila euro), per gli arredi della nuova biblioteca comunale (100mila euro) e per la manutenzione del verde pubblico (350mila euro nel triennio 2025-2027) e delle strade (245mila euro nel triennio 2026-2028).

L’assemblea ha inoltre approvato il nuovo regolamento per la concessione di contributi e patrocini alle associazioni, recependo la nuova normativa sul Terzo settore.