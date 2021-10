Volley, il coach di Chieri Bregoli vince il premio “Sergio Guerra” quale miglior allenatore dell’A1

In occasione della presentazione dei nuovi campionato di serie A1 e A2 tenutasi a Modena nella splendida location del museo Enzo Ferrari, la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha annunciato i premi individuali relativi alla passata stagione. Per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 c’è una splendida notizia: il premio di miglior allenatore dell’A1 2020/2021 è stato assegnato a Giulio Cesare Bregoli. A dare ulteriore sostanza al prestigioso riconoscimento, da alcuni anni intitolato al grande e indimenticabile Sergio Guerra, il fatto che venga deciso in base ai voti espressi dalle società di A1 e A2.

Una enorme soddisfazione non solo per il diretto interessato, com’è giusto che sia, ma per tutta la famiglia biancoblù, per chi ha condiviso con Giulio una stagione difficilissima e con il lavoro di ogni giorno ha fatto sì che si raggiungessero certi risultati. Un’ulteriore conferma della bontà del progetto iniziato due anni fa, e uno stimolo in più per continuare su questa strada.