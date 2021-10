Busta paga, nel 2021 pesa quasi il 2% in più. E c'è chi può coltivare il sogno di lavorare dalla spiaggia

Nel 2021 i salari a Torino e provincia sono in crescita di quasi il 2%. Più precisamente dell'1,8%, come dimostra l'indagine condotta da Confindustria in tutto il Nord Italia. Di 60mila dipendenti, per 800 imprese, 11mila sono appunto nella città della Mole e provincia (per 340 aziende). "Dati che dimostrano, finalmente - dice Angelo Cappetti, direttore di Unione Industriale Torino - la riduzione se non la scomparsa della differenza di genere, con retribuzioni simili tra uomini e donne". I numeri dicono che ci sono aziende che sono più propense ad assumere donne e dove le retribuzioni sono più elevate. E dopo anni di pandemia che hanno "congelato" molte dinamiche, con il rinnovo di molti contratti di lavoro nazionali le tendenze potrebbero aumentare ancora di più.

OPERAI, IMPIEGATI, QUADRI E DIRIGENTI

La media per gli operai è di 27.500 euro lordi all'anno, con differenze legate a performance, redditività e produttività. E se gli operai generici si attestano sui 24mila euro, quelli specializzati arrivano a 30mila.

Tra gli impiegati, la media è di 38.400 euro all'anno, i quadri superano i 69mila e i dirigenti arrivano a 129mila euro. Per ogni categoria, un'azienda multinazionale paga circa il 10% in più.

IL LAVORATORE 4.0 GUADAGNA DI PIÙ

Soldi in più, in busta paga, per chi ha competenze digitali (+2%, fino al 6-7%). Sui giovani, in particolare, chi ha conoscenze 4.0 guadagna 32mila euro all'anno rispetto ai coetanei che ne sono sprovvisti e arrivano a 30mila euro. In questo settore l'anzianità di servizio pesa molto poco, se non nulla. E quindi i differenziali possono arrivare anche al 12%.

Per i neolaureati, il dato medio è tra i 23.500 e i 25.500 euro all'anno. Ma se ora le competenze possono incidere per circa 800 euro all'anno, "col passare del tempo le differenze a vantaggio di chi ha conoscenze tecnico-scientifiche potrebbero diventare anche molto evidenti. Un input che deve orientare in un certo modo le scelte dei percorsi formativi delle nuove generazioni", commenta Cappetti.

PREMIO O WELFARE AZIENDALE?

Oltre il 71% delle aziende adotta sistemi di incentivi che permettono miglioramenti economici per o lavoratori, singolarmente o collettivamente. Ma rientra in questo ambito anche il welfare aziendale. E sempre di più (lo sceglie quasi un lavoratore su tre) c'è chi sceglie di convertire il premio in benefit, almeno in parte.

Proprio i giovani sono una categoria sempre più interessata a questo tipo di dimensione, fin dal colloquio conoscitivo.

IL FENOMENO SMART WORKING: UNO SU TRE LO FA