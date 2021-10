Ritrovati a Moncalieri due grossi fucili rubati nel 2019 a Cremona

Due grossi fucili, che risultavano essere stati rubati nel 2019 a Cremona, sono stati recuperati dalla Polizia locale di Moncalieri in un campo di borgata Barauda.

La segnalazione è partita da un agricoltore che era entrato nel terreno. E' probabile che siano stati buttati li da qualche macchina in corsa per disfarsene, magari prima di venire scoperti dalle forze dell'ordine. Gli agenti della municipale li hanno sequestrati e poi portati al comando, da dove in breve si è risaliti alla loro origine, frutto di un furto in un'abitazione.

Qualche mese fa a Moncalieri un uomo si portò a casa una borsa contenente alcuni fucili, ma si tradì quando andò dai carabinieri a chiedere di un suo presunto amico che aveva un fucile e non sapeva come fare per tenerlo legalmente. I militari fecero i dovuti controlli e trovarono le armi, denunciando poi l'uomo per il possesso illegale dei fucili.