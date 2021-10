Le piemontesi che hanno vinto Miss Italia

Piemonte. Terra di paesaggi mozzafiato, prelibatezze culinarie e tanta, tantissima storia. La nostra regione è tra le più apprezzate del Belpaese, nonostante sia una delle poche a non essere bagnata dal mare, grazie anche alla presenza di numerosi monumenti di grande pregio e luoghi, come ad esempio Torino, dove si è scritta una fetta importante della storia del nostro paese.

Il Piemonte è ancora, tutt’oggi, un centro nevralgico dell’economia del paese, con la presenza di alcune multinazionali che consentono all’Italia di poter competere in un mercato complesso e irto di insidie come quello globale. Pochi sanno, però, che tra i tanti primati che la nostra regione può vantare, si può ascrivere anche quello di aver incoronato la prima Miss Italia nella storia.

Isabella Verney: la prima Miss Italia della storia

D’altro canto, il Piemonte è ricco di donne affascinanti e seduttive, come le più ammalianti e suadenti escort Torino , che l’hanno resa una terra amata e venerata da milioni di uomini italiani. E non è casuale, quindi, che nel 1939 sia stata propria la nostra terra a regalare la prima regina di bellezza dello Stivale.

All’epoca, il concorso si chiamava “5000 lire per un sorriso”. Ad imporsi, a soli 14 anni, fu Isabella Verney, torinese doc, che dopo aver vinto il titolo riuscì ad imporsi come modella. A quasi 96 anni, la Verney, residente da svariati decenni nella capitale, cova solo un unico rimpianto: il cinema, che negli anni ‘40 e ‘50 era il sogno di qualsiasi ragazzo o ragazza.

Dopo la conquista del titolo di “più bella d’Italia”, Isabella fu invitata a frequentare un corso di recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia. Questa richiesta pervenne alla Verney da parte del più grande attore italiano dell’epoca, Vittorio De Sica, ma a causa dell’età e all’impossibilità dei genitori di trasferirsi da Torino a Roma, fu costretta a rinunciare alla grande occasione.

Per attendere un’altra Miss Italia piemontese ci vollero ben 43 anni. A riportare lo scettro nella nostra regione fu Raffaella Baracchi, all’epoca splendida diciannovenne ricca di fascino e sex-appeal. Dopo aver vinto il titolo nazionale, la ragazza nativa di Torino partecipò a Miss Universo ed intraprese, poi, una carriera di alto livello come modella. Il passo dalle passerelle al cinema fu quasi immediato.

Cristina Chiabotto, la Miss Italia piemontese più famosa

Ed è proprio sul set cinematografico che conobbe il suo primo marito, l’attore Domiziano Arcangeli, lasciato nel 1992 per intraprendere una relazione sentimentale con uno dei più grandi attori teatrali della storia del nostro paese: Carmelo Bene. La Baracchi, inoltre, nel 1988 girò il film “Snack Bar Budapest” sotto la regia del più celebre ed acclamato regista dell’eros italiano: il Maestro, Tinto Brass.

Passarono altri 21 anni prima di vedere incoronata una nuova reginetta di bellezza piemontese. L’impresa fu messa a segno da Cristina Chiabotto, che trionfò non ancora maggiorenne dopo aver vinto il titolo regionale. L’edizione del 2004 fu una delle più seguite in assoluto, con dati d’ascolto record per la manifestazione all’epoca organizzata dal compianto Enzo Mirigliani

Dopo aver vinto il titolo, Cristina divenne presto una vera e propria star del mondo televisivo, prendendo parte a svariati programmi di successo e diventando una testimonial di punta di diverse grandi aziende. Nel 2005, infatti, prese parte come inviata in esterna del Festival di Sanremo, prima di vincere Ballando con le Stelle. Il passaggio a Mediaset, avvenuto nel 2006, la consacrò come una delle donne più apprezzate del piccolo schermo, conducendo programmi come “Le Iene”, “Festivalbar”, “Scherzi a parte” e “Controcampo”.

La quarta, e fin qui ultima, Miss Italia piemontese fu Edelfa Chiara Masciotta, che vinse l’edizione successiva nel 2005. A differenza della Chiabotto, però, la Masciotta ha preferito la famiglia allo star system, nonostante la partecipazione ad alcuni programmi di successo - come ad esempio “Paperissima Sprint” - nella seconda parte del primo decennio del nuovo millennio. Oggi è madre di tre splendidi figli.