Think Safe Ecommerce di abbigliamento e scarpe antinfortunistiche

Per molti mestieri, è necessario munirsi di un vestiario antinfortunistico, che garantisca sicurezza nel lavoro. Per questo motivo l'e-commerce Think Safe ha pensato a tutte quelle categorie che hanno bisogno di calzature e vestiti specifici contro gli infortuni. Sul sito https://www.thinksafe.it/ si può trovare un vasto assortimento di scarpe, abbigliamento e ma anche prodotti di antinfortunistica. La sede di questo negozio online si trova a Bastia Umbria e, grazie alla sua posizione nel cuore della penisola, riesce ad organizzare spedizioni veloci, che arrivano al mittente, solitamente, entro 24 ore.

Abbigliamento antinfortunistico

Nel settore dell'abbigliamento, oltre quello delle calzature, Think Safe si propone come leader indiscusso, proponendo capi di ottima fattura e dalla tecnologia innovativa di marchi come Diadora, U Power e Siggi. Sul sito, infatti, si possono trovare divise da lavoro composte da un tessuto di qualità e resistente. Poiché, oltre a dover rispettare le normative, devono essere indossate per molte ore durante la giornata, queste divise devono garantire comodità a chi le indossa. E' possibile acquistare anche capi separati nelle specifiche sezioni di abbigliamento. I pantaloni sono realizzati con materiali leggeri e traspiranti, che siano bermuda estivi o modelli invernali foderati e imbottiti. Anche nella sezione delle magliette troviamo un vasto assortimento di colori e modelli, sia a maniche corte che lunghe. Per i modelli invernali, invece, si possono acquistare pile tecnici che tengono caldi e allo stesso tempo permettono libertà di movimento. Vi sono anche diversi capispalla che vanno dai gilet smanicati multitasca, in cui poter tenere comodamente oggetti e documenti, a giubbini e giacche in softshell, materiale tecnico molto elastico e allo stesso tempo idrorepellente e impermeabile. Nella serie degli indumenti da lavoro, troviamo anche la sezione dedicata alle tute e alle salopette, di cui ne esistono diversi tipi adatti a vari scopi. Nel settore industriale o artigianale, ad esempio, vengono usate maggiormente le classiche salopette da lavoro. Ci sono poi anche tute ignifughe, resistenti alla fiamma, oppure capi ESD antistatici o tute ad alta visibilità, ognuna adatta a un settore e uso specifico. Le tute sono ottime per quei lavori che richiedono la protezione di tutto il corpo e spesso si possono mettere sopra altri indumenti. Se, però, non si vuole indossare una tuta, esistono anche delle semplici pettorine da lavoro, con un comodo taschino portaoggetti.

Scarpe antinfortunistiche

Think Safe offre davvero una vasta gamma di scarpe, che siano sandali, stivali o ciabatte e in tante colorazioni diverse. E' rivenditore ufficiale del marchio U Power, che nel settore antinfortunistico produce le migliori calzature, soprattutto per determinate categorie di lavoratori. Ci sono modelli di scarpe basse, sia invernali (idrorepellenti e protettive) che estive (traspiranti e leggere). I modelli di scarpe alte, invece, sono adatte a quei lavori che richiedono di trascorrere molto tempo all'aperto: devono essere avvolgenti e garantire protezione al piede e alla caviglia. Un'altra suddivisione che si trova nel sito per la scelta della scarpa giusta, è quella relativa al tipo di lavoro che si svolge. Ad esempio, si possono trovare stivali idrorepellenti e impermeabili rivestiti di lana o cotone per chi lavora nel settore dell'agricoltura e passa molto tempo nei campi, oppure ciabatte e zoccoli bianchi per chi lavora nel settore alimentare e sanitario. Dal momento che la protezione sul lavoro è un diritto di uomini e donne, tutti i modelli e tipologie di calzature, presenti su Think Safe, sono unisex. Per questo ci sono numerazioni del piede che partono da quelle più piccole per le donne e in colori più accesi e vivaci. Oltre modelli del marchio U Power, sul sito è possibile acquistare calzature di altri marchi, come Diadora, Portwest, Dike e Cofra.