Gtt, ecco come raggiungere l'Allianz Stadium per la Nation League: 450 posti auto in park&ride con servizio navetta

A Torino, presso l’Allianz Stadium, si svolgeranno due delle quattro partite della fase finale della UEFA Nation League: semifinale Belgio-Francia giovedì 7 ottobre e finale terzo posto domenica 10 ottobre.

Nelle due giornate, la zona in prossimità dello stadio sarà interdetta ai veicoli privati e GTT ha predisposto servizi speciali dedicati e iniziative a supporto delle due manifestazioni sportive.

Parcheggio Venchi Unica - tariffe agevolate – navetta 62 calcio

Sarà possibile lasciare l’auto nel parcheggio in struttura Venchi Unica (controviale sud di corso Francia vicino a via Soldati) e raggiungere comodamente lo stadio con uno speciale servizio navetta denominato 62 Calcio (corse ogni 15 minuti). Dal parcheggio di interscambio Venchi Unica la navetta speciale percorrerà via Pietro Cossa, via Sansovino, strada Altessano, corso Grosseto con capolinea e ritorno su corso Molise. Effettuerà inoltre due fermate intermedie, via Servais e piazza Cirene, per permettere l’interscambio con altri mezzi di superficie.

Nelle giornate degli eventi sarà possibile acquistare presso il parcheggio Venchi Unica un biglietto giornaliero promozionale “Park&Ride” al costo di 5 euro che consente al guidatore la sosta presso la struttura e l’utilizzo dei mezzi di tutta la rete urbana e suburbana per l’intera giornata. Le eventuali altre persone a bordo della vettura potranno scegliere e acquistare, sempre presso il parcheggio, uno degli altri titoli di viaggio GTT fra City (corsa singola) e Daily (giornaliero) quello più adatto alle specifiche esigenze di spostamento.

Sarà inoltre allestito un punto vendita supplementare di titoli di viaggio GTT presso il parcheggio di interscambio Venchi Unica. In alternativa i passeggeri potranno acquistare i titoli di viaggio ordinari mediante l’APP TO Move.

Linea Metropolitana e 9B

Il collegamento tra le stazioni ferroviarie Porta Susa e Porta Nuova e lo stadio, tramite l’interscambio in piazza Bernini, è garantito dalla linea 1 Metro (potenziata) e dalla linea 9b (corse ogni 3 minuti con gestione autobus).

Nello specifico, il servizio della linea 1 Metro sarà potenziato nei passaggi e prolungato nell’orario fino a comprendere eventuali tempi supplementari e rigori. La linea sarà gestita dalle ore 5.30 all’1.30 (ultima partenza da Fermi alle ore 00.40 e da Lingotto alle ore 01.05). Sarà inoltre presente personale aggiuntivo di assistenza alla clientela e di sorveglianza presso la stazione Bernini.

Altre linee

Oltre alle soluzioni di viaggio prima descritte, lo stadio è raggiungibile anche con le linee 72 e 72b che, a partire dal capolinea centrale di via Bertola, raggiungono il comune di Venaria transitando accanto alla stadio su strada Altessano. Su via Sansovino, transita la linea 62 ordinaria, che potenzia il servizio offerto dalla 62 speciale calcio per quanto riguarda il collegamento con la metro.

I servizi speciali saranno attivi nelle 3 ore precedenti ciascun evento e nelle 2 ore successive la conclusione. I servizi si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in vigore.