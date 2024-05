Riscaldamento, bollette pazze nelle case popolari: ecco le regole per il fondo da 500mila euro creato dalla Regione

Dialogo invece della protesta

" Anche quando i problemi sembrano insormontabili, possiamo risolverli - dice Cirio - . E non vale solo per questi argomenti per cui siamo qui oggi. Tanti interventi li abbiamo fatti partire anche per manutenzioni e riparazioni, sempre nell'edilizia popolare ".

"Chi abita queste case, se l'è pagate - prosegue il governatore - e ho trovato assurda la modalità con cui erano arrivate queste somme. Anche perché non si tratta di persone morose, ma di somme che non erano mai state chieste. Ma di certo non per colpa degli inquilini. E se da un lato era necessario recuperare le somme, la responsabilità era della pubblica amministrazione, aldilà dei colori politici, anche se all'epoca non eravamo noi in carica e chi avrebbe dovuto controllare, non l'ha fatto".